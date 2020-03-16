З метою запобігання поширенню коронавірусу COVІD-19 у прокуратурі Тернопільської області, як і загалом у всіх органах прокуратури, тимчасово призупинено проведення особистого прийому громадян.

Крім того, обмежено допуск до адміністративних будівель прокуратури.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Обмеження триватимуть на час дії карантину.

Письмові звернення громадяни можуть залишати у скриньці “Для звернень”, розміщеній ззовні на будівлі прокуратури області. З усним зверненням можна звернутись за телефоном (0352) 52 50 65.