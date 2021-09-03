Вступити до закладу професійної освіти можна до 1 жовтня. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України. Прийом документів вирішили продовжити й в усіх ПТУ області.

Професійні заклади можуть здійснювати додатковий прийом лише в межах ліцензованого обсягу. Як повідомив директор ліцею Ігор Гавринчук, йдеться не про формування нових груп першокурсників, а про донабір у вже створені групи на вільні місця.

“У нас залишилося по кілька місць у кожній групі першокурсників. Ми готові продовжити конкурс і донабрати студентів. Такий дозвіл нам Міністерство дає. Зазвичай, ці зарахування тривають упродовж вересня й завершуються в жовтні, коли починається інтенсивне навчання. Також ми починаємо підготовку до вступної кампанії 2022 року, зокрема, до закладів профосвіти”.

Нагадаємо, що МОН вже розмістило для громадського обговорення проект Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти у 2022 році. Абітурієнти додаватимуть до пакету документів письмову згоду на обробку персональних даних, а члени приймальних комісій надаватимуть розписку з переліком отриманих документів.