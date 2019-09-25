Пожежа сталася у селі Кинахівці Збаразького району. Там горів житловий будинок.

На виклик негайно направили черговий караул місцевої пожежної команди селища Вишнівець. Рятувальники одразу розпочали гасіння пожежі. Працюючи в екстремальних умовах, вони оперативно локалізували пожежу, зупинивши поширення полум’я. Невдовзі їм вдалось приборкати стихію, ліквідувати загорання та врятувати будівлю від вогню.

На жаль, не обійшлось без жертв. У кімнаті, де був осередок пожежі, вогнеборці виявили тіло власника помешкання, громадянина 1977 року народження. Його пагубна звичка – паління в ліжку – ймовірно й стала причиною трагедії.

Вогнем знищено меблі та речі домашнього вжитку на площі 10 м. кв. Сума матеріальних збитків встановлюється.