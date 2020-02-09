Учора в селі Глещава Теребовлянського району в пожежі власного дому загинув 64-річний чоловік. Його тіло виявили рятувальники під час гасіння вогню.

Повідомлення про пожежу в селі Глещава Теребовлянського району рятувальники отримали о 7.20 ранку. Прибувши на місце події, вони встановили, що вогонь охопив житлову площу понад 40 метрів квадратних.

«Під час гасіння житлової будівлі виявлено тіло загиблого громадянина 1956 року народження. Пожежу ліквідовано силами пожежно рятувального підрозділу 12-ї ДПРЧ та МПК Ілавче. Недопущено перекидання вогню на сусідні прилеглі. Остаточні причини пожежі будуть відомі в результаті розслідування», – повідомила речниця ДСНС в Тернопільській області Ірина Крупа.

Рятувальники наголошують: до пожеж часто призводить паління в ліжку, несправність електромережі, ненадійне пічне опалення. Нехтування правилами безпеки стає причиною трагічних наслідків.

Софія Романська