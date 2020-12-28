У пожежі на Тернопільщині загинув чоловік

28 грудня після опівночі у селі Новий Нижбірок Гусятинського району виникла пожежа в житловому будинку.

Внаслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку на площі 15 м кв, пошкоджено облицювання стін та стелі. Про це повідомляють в управлінні ДСНС.

На місці пожежі виявлено тіло власника будинку.

Ймовірна причина виникнення пожежі – необережність під час паління, матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим відділенням 22 ДПРП 10 Управління, під час гасіння врятовано будівлю.