28 грудня після опівночі у селі Новий Нижбірок Гусятинського району виникла пожежа в житловому будинку.
Внаслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку на площі 15 м кв, пошкоджено облицювання стін та стелі. Про це повідомляють в управлінні ДСНС.
На місці пожежі виявлено тіло власника будинку.
Ймовірна причина виникнення пожежі – необережність під час паління, матеріальні збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговим відділенням 22 ДПРП 10 Управління, під час гасіння врятовано будівлю.
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