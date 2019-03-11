У пожежі на Тернопільщині загинули тварини

11/03/2019 0
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10 березня о 23:52 виникла пожежа господарської будівлі у селі Тилявка Шумського району.

Як повідомляють у ДСНС, вогнем знищено господарську будівлю площею 80 кв. м., пошкоджено покриття сусідньої господарської будівлі на площі 3 м. кв.

На місці виявили тіла загиблих тварин.

Загорання ліквідовано черговим караулом 16-ї державної пожежно-рятувальної частини управління.

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