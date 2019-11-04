Увечері 3 листопада виникла пожежа на вул. Вірменській у Бережанах.

Як повідомляють у ДСНС, горіло в одній з квартир на другому поверсі двохповерхового багатоквартирного житлового будинку.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 7-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано даний будинок.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 10 м. кв, пошкоджено облицювання стін та стелі квартири.

На місці події виявлено загиблими двох осіб: власника квартири, громадянина 1959 року народження, та громадянку 1961 року народження.

Ймовірна причина виникнення пожежі – необережність під час паління.

Матеріальні збитки встановлюються.

