Від початку року на Тернопільщині трапилося 2284 пожежі, – повідомили в управлінні ДСНС в Тернопільській області. У них загинуло 35 людей і ще 27 травмувалися.

Серед причин більшості пожеж – необережне поводження з вогнем.

Нерідко загорання виникають через необережність під час паління, зокрема, в нетверезому стані, – зазначає речниця ДСНС в області Ірина Крупа. Чимало пожеж є наслідком дитячих пустощів з вогнем.

«Що характерно, майже половина всіх пожеж виникає в житловому секторі. За статистикою, більша частина пожеж виникає внаслідок необережного поводження з вогнем. Велика їх кількість стається через порушення вимог правил пожежної безпеки при експлуатації електрообладнання та опалювальних приладів. Нерідко загорання відбуваються у той момент, коли мешканці перебувають удома. Проте, через невмілі дії людей, саме на початковій стадії пожежі, вогонь і супроводжуючий його густий їдкий дим, швидко набирають силу і за лічені хвилини знищують накопичене роками майно, домашні речі, а люди зазнають отруєння чадним газом, сильні опіки, а іноді й гинуть. Кожній людині важливо знати елементарні правила пожежної безпеки в побуті».

Додамо, тільки в екосистемах на Тернопільщині цьогоріч сталося півтори тисячі пожеж. Відтак екоінспекція разом із муніципальною поліцією розпочала рейди з виявлення порушників.

Софія Романська