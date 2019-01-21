У пожежах на Тернопільщині загинуло п’ятеро людей

21/01/2019 0
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Як ми повідомляли раніше, 19-го січня у пожежі в Кременецькому районі загинув півторарічний хлопчик. Дитина задихнулася чадним газом через несправність печі. А загалом від початку року на Тернопільщині в пожежах загинуло п’ятеро людей.

За три тижні в області трапилося близько півсотні пожеж. Причина більшості нещасних випадків – порушення техніки безпеки під час опалення будинків.

Як повідомила речник ДСНС в Тернопільській області Ірина Крупа, дві трагедії трапилося у селі Ягільниця Чортківського району.

«Внаслідок пожежі, яка трапилася через паління в ліжку, загинуло двоє людей. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох людей. Окрім цього, у селі Ягільниця трапився ще один трагічний випадок – через порушення правил безпеки під час опалення будинку загинула людина. Трапилася пожежа у Тернополі на території недіючого комбайнового заводу. Там зайнялося сміття. Вогонь поширився на територію до 12 метрів квадратних. Причини займання наразі  встановлюються. На щастя, ніхто не постраждав».

Рятувальники наголошують: під час опалення будинків необхідно дотримуватися усіх норм безпеки. Оскільки необачність може вартувати життя.

Софія Романська

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