У повітрі в Тернополі виявили перевищення шкідливих речовин: мешканців закликають не виходити на вулицю

Після нічної атаки безпілотником, внаслідок якої сталася масштабна пожежа, у повітрі в Тернополі та області виявили перевищення вмісту шкідливих речовин.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Щойно в ОВА повідомили про результати останніх замірів якості повітря. Станом на зараз у 7 з 10 контрольних точок виявлено перевищення нормативних показників”, – зазначив він.

Відтак, на вулицях Тернополя почали роботу поливальні машини. Мешканців просять не виходити надвір і зачинити вікна.

“Я прошу жителів Тернопільської та сусідніх громад максимально убезпечити себе та своїх рідних: закрийте вікна та кватирки, вентиляційні ходи. Обмежте своє перебування та, особливо, перебування дітей на свіжому повітрі. За можливості, одягніть маски та завішайте вікна та двері вологими простирадлами. Бережіть себе!”, – закликав тернополян Сергій Надал.