Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб впродовж дня 20 серпня проводять заміри якості повітря та води на Тернопільщині. Станом на 13. 00 виявили перевищення рівня вмісту хлору від 4 до 10 разів через пожежу паливно-мастильних матеріалів.

– Зранку, як ми говорили, перевищення показників не було по жодних параметрах, – повідомила під час брифінгу у ТОВА Оксана Чайчук, генеральна директорка ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України». – В даній ситуації треба постійно проводити моніторинг так, як у викидах при згорянні нафтопродуктів є велика кількість хімічних речовин. Саме хлор є важкою хімічною речовиною, яка осідає на грунт, і спочатку в атмосферному повітрі його не можливо було виявити, оскільки він був у високих шарах атмосфери. Зараз хлор осідає і у нас є перевищення нормативів в атмосферному повітрі. При нормі 0,1 міліграм на метр кубічний є перевищення від 0,4 до 1,01, тобто від 4 до 10 разів. Симптоми отруєння хлором: почервоніння очей, першіння та сухість в горлі, охриплість голосу, зниження артеріального тиску і тахікардія. При таких симптомах звертайтесь за медичною допомогою. Закликаємо жителів не хвилюватися, ми все тримаємо на контролі, і надалі продовжимо інформувати населення про ситуацію.

Для того, щоб вберегти здоров’я , за словами Оксани Чайчук, треба дотримуватися наступних правил:

обмежити перебування на свіжому повітрі;

закрити вікна та вентиляційні отвори в будинках;

розвісити вологі простирадла або тканину на вікнах і дверях;

дітей у дитячих садочках завести у приміщення або батькам забрати дітей додому;

уникати перебування біля водних об’єктів;

пити велику кількість рідини.

Ольга Трач

Фото Терену