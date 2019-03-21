Дев’ятнадцятого березня близько 20:30 середній вагон потяга, який курсував за маршрутом Тернопіль-Заліщики, зійшов з рейок. Це сталося на перегоні Прошова-Микулинці.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група та бригада Тернопільського локомотивного депо, повідомляє ІНТБ.

За попередніми даними, у дизель-потязі було три пасажирських вагони. В якийсь момент передня пара коліс середнього вагону зійшла з рейок.

На момент аварії у потязі було близько п’ятдесяти пасажирів. На щастя, люди не постраждали.

За даним фактом триває перевірка і встановлюються остаточні причини аварії.