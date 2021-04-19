У потязі, який курсує через Тернопіль, раптово помер молодий чоловік

18 квітня о 10:50, медики “швидкої” терміново виїжджали на тернопільський залізничний вокзал, де констатували смерть 23-річного пацієнта, життя котрого раптово обірвалося у потязі.

Як інформує “Реально“, на момент прибуття бригади на спальному місці у вагоні лежало тіло молодого чоловіка без ознак життя.

За словами провідниці, в 4:40 пасажир ще був живий, розмовляв з нею. О 9:50 вона побачила, що чоловік лежить на поличці без ознак життя й викликала швидку. Ознак насильницької смерті медики не виявили.

Констатовано біологічну смерть, що настала до приїзду бригади швидкої допомоги, про це повідомив Михайло Джус, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.