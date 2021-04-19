18 квітня о 10:50, медики “швидкої” терміново виїжджали на тернопільський залізничний вокзал, де констатували смерть 23-річного пацієнта, життя котрого раптово обірвалося у потязі.
Як інформує “Реально“, на момент прибуття бригади на спальному місці у вагоні лежало тіло молодого чоловіка без ознак життя.
За словами провідниці, в 4:40 пасажир ще був живий, розмовляв з нею. О 9:50 вона побачила, що чоловік лежить на поличці без ознак життя й викликала швидку. Ознак насильницької смерті медики не виявили.
Констатовано біологічну смерть, що настала до приїзду бригади швидкої допомоги, про це повідомив Михайло Джус, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.
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