У поминальні дні до тернопільських кладовищ буде курсувати більше громадського транспорту

До тернопільських кладовищ у поминальні дні буде збільшено кількість одиниць громадського транспорту.

З метою створення сприятливих умов для жителів Тернополя щодо відвідування та впорядкування могил рідних і близьких, з 25 по 31 жовтня призначені додаткові рейси громадського транспорту до міських кладовищ.

Зокрема, рейси до кладовища у с.Підгороднє в ці дні здійснюються у парні дні тижня парними, у непарні – непарними випусками автобусів на маршрутах №№11, 27.

1 листопада буде забезпечено також виконання усіх рейсів автобусами №№1А, 11, 27 до міського кладовища в с. Підгороднє, відповідно до розкладів руху робочого дня.

Щодо кладовища на Львівській трасі, що біля села Довжанка, то 1 листопада також буде функціонувати впродовж дня автобусний маршрут №32 двома автобусами, відповідно до потреб пасажиропотоку

У поминальні дні буде посилено контроль за дотриманням водіями затверджених розкладів руху на автобусних маршрутах №№1А, 5, 5А, 8, 11, 18, 27, 31, 32 і тролейбусному маршруті №8 та забезпечено роботу максимальної кількості транспорту на цих маршрутах відповідно до розкладу руху робочого дня.