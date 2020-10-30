У поминальні дні до міського кладовища курсуватимуть додаткові маршрутки

З метою створення сприятливих умов для жителів Тернополя щодо відвідування та впорядкування могил рідних і близьких, 30 та 31 жовтня призначені додаткові рейси громадського транспорту до міського кладовища в с. Підгороднє.

Рейси здійснюватимуться у парні дні тижня парними, у непарні – непарними випусками автобусів на маршрутах №№ 11, 27.

1 листопада буде забезпечено також виконання усіх рейсів автобусами №№ 1а, 11, 27 до міського кладовища в с. Підгороднє, відповідно до розкладів руху автобусів робочого дня.

У поминальні дні буде посилено контроль за дотриманням водіями затверджених розкладів руху на автобусних маршрутах №№ 1а, 5, 5а, 8, 11, 18, 27, 31, 32 і тролейбусному маршруті № 8, та забезпечено роботу максимальної кількості транспорту на цих маршрутах відповідно до розкладу руху робочого дня.