Співробітники Тернопільського районного управління під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 43-річного жителя обласного центру виявили гранату та запал до неї.

До поліцейських надійшла оперативна інформація про те, що 43-річний тернополянин може зберігати заборонені предмети. Отримавши дозвіл на санкціонований обшук, правоохоронці виявили у помешканні підозрюваного предмет візуально схожий на корпус гранати, та запал до неї.

Зловмисникові оголошено підозру за частиною 1 статті 263 ( незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Наразі тернополянин перебуває в ізоляторі, адже затриманий в порядку статті 208 КПК.

Триває досудове розслідування. Вилучену зброю направлено на експертизу.