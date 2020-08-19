ЦВК призначила на 25 жовтня перші місцеві вибори у 55 територіальних громадах Тернопільської області. Загалом у голосуванні зможуть взяти участь більше 802 тисяч громадян.

У 27 громадах вибори депутатів відбуватимуться за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками, а у решті – за мажоритарною системою відносної більшості. Лише Тернопільського міського голову обиратимуть за мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості. Про виборчі системи в різних громадах інформує ОПОРА.

Вибори депутатів міських, сільських і селищних рад

Відповідно до частини 1 статті 192 Виборчого кодексу України у громадах, де менше 10 тисяч виборців, голосування за депутатів міських, сільських і селищних рад відбуватимуться за мажоритарною системою відносної більшості в багатомандатних виборчих округах. Тобто в раду проходять кандидати, які в окрузі набрали більше голосів. У кожному такому окрузі може бути обрано не менше двох і не більше чотирьох депутатів.

Натомість, згідно з частиною 2 цієї ж статті у громадах, де кількість виборців від 10 тисяч осіб, вибори проводитимуться за системою пропорційного представництва за відкритими партійними виборчими списками. Детальні роз’яснення щодо особливостей цієї системи можна прочитати на офіційному сайті ОПОРИ у статті «Як користуватися новою пропорційною системою на місцевих виборах?».

За якою виборчою системою буде проходити голосування до рад ОТГ, визначатимуть на основі даних про кількість виборців станом на 1 серпня 2020 року. ОПОРА проаналізувала ці відомості та з’ясувала, що 27 громад Тернопільщини нараховує більше 10 тисяч мешканців, які мають право голосу. Серед них є 18 міських та 9 селищних ОТГ.

У 28 громадах Тернопільської області кількість виборців становить менше 10 тисяч. До них належить 7 селищних та 21 сільська ОТГ.

За підрахунками ОПОРИ на основі інформацією з сайту ЦВК, загальна чисельність виборців в Тернопільській області становить більше 802 тисяч громадян. У Кременецькому районі вона дорівнює 107 тисяч 723 особи, у Тернопільському – 438 тисяч 057 осіб та у Чортківському – 256 тисяч 366 осіб.

Вибори міського голови

Відповідно до частин 4 та 5 статті 192 Виборчого кодексу України вибори міського голови в громаді, де до 75 тисяч виборців, проводяться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості. А в громаді, де виборців 75 тисяч і більше, голову обирають за мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості, тобто кандидат повинен набрати більше 50% голосів. У випадку, якщо за підсумками голосування жоден з кандидатів не отримав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, то відповідна ТВК приймає рішення про проведення повторного голосування.

У Тернопільській області міського голову обиратимуть у 18 громадах. З них лише у Тернопільській ОТГ чисельність виборців перевищує межу 75 тисяч, тут 178 тисяч 872 громадян мають право голосу.

Відповідно до Календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року виборчий процес розпочинається 5 вересня (за п’ятдесят днів до дня голосування).

Джерело: ОПОРА