У поліції відреагували на скандальне відео, на якому одна дівчина принижує іншу

Останніми днями в інтернет-мережі обговорюють відеоролик, знятий ученицями місцевих навчальних закладів. На ньому одна з дівчат словесно принижує іншу.

Цим зацікавилися працівники поліції. Правоохоронці встановили особу і потерпілої, і її кривдниці.

Їх для розмови разом з батьками запросили до Тернопільського райуправління поліції. Зі слів дівчат, причиною сварки став хлопець та переписка в інтернеті.

Кривдниця заявила, що одна з причин її агресивної поведінки – образливі слова в бік мами. Дівчата знайомі місяць. Навчаються в різних закладах освіти. На зустріч обидві прийшли з подругами. Останні і знімали словесний конфлікт та залили його в мережу.

За словами правоохоронців, ознак булінгу в діях дівчат нема, оскільки цькування не систематичні і навчаються вони в різних школах.

Кривдниця у своєму вчинку розкаялася і попросила пробачення в знайомої. За її дії до адмінвідповідальності притягнуть батьків. Вони відповідатимуть перед законом згідно статті 184 частина 3 КУпАП.

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