У шести відділах та відділеннях поліції області призначені нові керівники.

Відтак посаду очільника Тернопільського відділення обійняв підполковник поліції Володимир Михайлович Гарасимів, а підполковник поліції Віктор Іванович Волощук очолив Збаразьке відділення поліції. Керівником Козівського відділення призначений підполковник поліції Микола Ярославович Петрик, Зборівського відділення – майор поліції Артем Сергійович Колодій, Лановецького відділення – підполковник поліції Вадим Олександрович Міжнов, а поліцію Заліщиків очолив полковник поліції Василь Іванович Бурик.

До виконання своїх службових обов’язків новопризначені начальники територіальних підрозділів приступили з 2 січня 2020 року, повідомляють у Головному управління Національної поліції України.