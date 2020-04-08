Працівники поліції продовжують стежити за дотриманням громадянами посилених карантинних обмежень.

Основні зусилля правоохоронців спрямовані на профілактичну та роз’яснювальну роботу, а протоколи складають лише у тих випадках, коли люди не реагують на зауваження і порушують закон, запевняють у поліції.

За минулу добу співробітники поліції склали 14 адміністративних протоколів за ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Санкція статті передбачає штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Найбільше порушень поліцейські зафіксували в обласному центрі та Заліщиках. Переважно це відвідування парків, скверів та дитячих майданчиків.

Умови самоізоляції порушив мешканець Борщівського району, котрий нещодавно повернувся з-за кордону. Поліцейські притягнули чоловіка до адмінвідповідальності.

Правоохоронці нагадують, що з 6 квітня почали діяти посиленні правила карантину. Поліцейські патрулюють вулиці та стежать, аби люди дотримувалися встановлених обмежень. Зокрема, перебували в громадських місцях в масках та ходили групами не більше двох людей. Також не можна гуляти парками та скверами, перебувати на спортивних та дитячих майданчиках.

Такі заходи вживаються задля запобігання розповсюдженню вірусної інфекції, а не з метою покарання.

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