У поліції розповіли, скільки порушень виявили за перший день локдауну

З 8 січня, згідно з рішенням Уряду, на території України починали діяти посиленні карантинні обмеження. За минулу добу поліцейські області склали 42 адмінпротоколи та винесли 57 постанов за порушення встановлених правил.

В ході проведення превентивних заходів основні зусилля співробітників поліції були спрямовані на проведення профілактичної та роз’яснювальної роботи щодо важливості виконання посилених карантинних вимог. До порушників, які продовжували нехтувати ними, застосовували заходи адмінвпливу, повідомляють у поліції.

За результатами відпрацювання складено 42 протоколи за ст.44-3 КУпАП – порушення правил щодо карантину людей. Найбільше – на суб’єктів господарювання за неприпинення роботи та недотримання карантинних вимог.

Поліцейські також стежили, аби люди перебували в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті в респіраторах або захисних масках. Виявили 57 осіб, які нехтували засобами індивідуального захисту. На порушників маскового режиму накладено штраф від 170 до 255 гривень.

Карантинні відпрацювання триватимуть щоденно. Правоохоронці звертаються до жителів краю виконувати посиленні обмеження, уникати скупчення людей та не забувати про засоби індивідуального захисту.

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