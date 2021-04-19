За тиждень у Тернополі поліцейські оштрафували 71 людину за перебування у громадських місцях без засобів індивідуального захисту.

Про це повідомив заступник начальника міського відділу поліції Віталій Гірський. Понад півсотні протоколів склали на підприємців, які порушували карантин.

Загалом на території громади поменшало порушень карантину, – зазначив на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом Віталій Гірський. Втім, окремі жителі міста відверто ігнорують вимоги.

“У нас було складено 71 постанову за перебування громадян без масок у приміщеннях, а також 56 протоколів через порушення карантину суб’єктами господарювання. Вважаємо, що ці заходи, які прийняті, є достатніми, збільшувати обмежень не вважаємо за необхідне. На наступному тижні поліція і далі контролюватиме ситуацію на входах до торгових і розважальних закладів. Будемо продовжувати роботу у тому напрямку”.

Нагадаємо, штраф за перебування у громадських місцях без масок становить від 170 до 255 гривень. З листопада поліціянти мають право складати постанови про штрафи на місці.