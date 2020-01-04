3 січня близько 18.00 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у селі Угринів Підгаєцького району в клубі виникла пожежа та пролунав вибух.

На місце події виїжджали співробітники поліції, рятувальники. Оскільки площа займання була невелика, пожежу вдалося швидко локалізувати.

Внаслідок вибуху постраждали восьмеро неповнолітніх, віком від 12 до 17 років, які в цей час репетирували виступ різдвяного вертепу в клубі. Їх з опіками обличчя та кінцівок 1-2 ступеня доправили до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні.

За словами Володимира Галевича, заступника начальника ГУНП в Тернопільській області, відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 272 ККУ – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

На місці події всю ніч працювали та проводили ретельний огляд вибухотехніки, фахівці ДСНС та інші екстрені служби.

За попередньою оцінкою експертів, причиною вибуху в сільському клубі міг стати витік природного газу. Напередодні газовики проводили ремонтні роботи. На місці події фахівці виявили стару газову трубу, до якої зробили врізку. Ймовірно, газ по старій трубі потрапив у приміщення клубу і його накопичення призвело до вибуху.

Причини та обставини надзвичайної події встановить слідство.