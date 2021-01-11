У поліції розповіли про “улов” під час локдауну

Згідно з рішенням Кабінету міністрів з 8 до 24 січня на території України запроваджено локдаун. За дотриманням посилених карантинних обмежень стежать поліцейські.

У період з 8 до 10 січня на території області в рамкам режиму посиленого несення служби працювало 140 мобільних поліцейських груп для здійснення перевірки дотримання карантинних вимог. За цей період було складено 44 адміністративні протоколи за частиною 1 статті 44-3 КУпАП та винесено 183 постанови за недотримання маскового режиму.

Серед найпоширеніших порушень – неприпинення роботи закладів громадського харчування та торгівля забороненими на період локдауну товарами, повідомляють у поліції.