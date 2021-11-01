У поліції розповіли про додаткові обмеження, які діють від сьогодні у Тернопільській громаді

Понад півсотні мобільних груп продовжують контролювати в області дотримання протиепідемічних заходів як суб’єктами господарювання, так і громадянами.

Спільні міжвідомчі мобільні групи з числа поліцейських, представників Держпродспоживслужби, муніципальної інспекції та інших посадових осіб щоденно здійснюють перевірки щодо дотримання карантинних обмежень. Вони перевіряють заклади торгівлі, харчування, ресторани, кафе, перевізників, ринки, громадські місця. Посилену увагу поліцейські приділяють дотриманню нових правил міжрегіональних пасажирських перевезень в умовах карантинних обмежень, які вступили у дію з 21 жовтня.

За минулий тиждень поліцейські області виявили 621 порушення карантинних правил. Відтак складено 139 адмінпротоколи за недотримання протиепідемічних заходів. Порушникам карантинних обмежень поліцейські вручили 528 постанов, складених за ч. 2 ст. 44-3 (Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно) КУпАП

Працівники поліції нагадують, що з 1 листопада, у зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією, на території Тернопільської громади вступили в дію додаткові карантинні обмеження.

Головними рішеннями, які вступили у дію є:

– контроль за температурним режимoм відвідувачів громадських місць, ТРЦ, шкіл і садків тoщo.

– заклади громадського харчування працюватимуть лише дo 23 гoдини.

– у закладах громадського харчування має бути напoвнюваність 50% та не більше чoтирьoх людей за oдним стoликoм та відстані 1,5 м між стoликами при наявності сертифікатів про вакцинацію для 100% працівників закладів громадського харчування;

– допуск відвідувачів до закладів громадського харчування та при замовленні дозволений лише у респіраторі чи у захисній масці;заборонена робота нічних клубів та проведення масових заходів і святкувань;

– усі вoдії грoмадськoгo транспoрту мають бути 100% вакцинoвані. Відповідальність за наявність у всіх водіїв, а також у пасажирів зазначених документів несе перевізник.

Поліцейські наголошують краянам на дотриманні усіх карантинних правил та застерігають від користування підробленими COVID-сертифікатами. За використання підроблених довідок чи сертифікатів передбачене покарання — від штрафу на суму до 850 гривень до обмеження волі на строк до 2-х років.