Кілька заяв від жителів села Швейків Монастириського району надійшло в місцеве відділення поліції. У кожного зі скаржників своя версія про правопорушення.

Як повідомляють у поліції, наприкінці року на лінію “102” звернувся власник крамниці села Швейків і заявив, що місцевий мешканець увірвався в його торговий заклад, побив стелажі та наніс тілесні ушкодження продавцю закладу. Суму збитків він оцінив в 50 тисяч гривень. Нападник був незадоволений тим, що в магазині торгують алкоголем. Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР відповідно до статті 125 ККУ. Проте вирішується питання про перекваліфікацію провадження згідно статті 296 ККУ – хуліганство.

Продовжилася суперечка 2 січня. П’ятдесятивосьмирічний учасник проведення антитерористичної операції звернувся до лікарні з тілесними ушкодженнями. Потерпілий заявив, що його побив односельчанин, нанісши близько тридцяти ударів молотком.

Така реакція, за словами чоловіка, була на його протест щодо продажу селянам спиртного в крамниці.

Проте власник магазину написав зустрічну скаргу і повідомив, що в приміщення зайшов чоловік у військовій формі. Кинув у господаря відро з рибою, а після цього схопив лопату без ручки та замахнувся для удару. Господар крамниці захищався і як результат отримав поріз долоні.

Після цього відвідувач почав тікати з лопатою, але послизнувся на вулиці та впав, вдарившись головою в бордюр, – розповідає власник магазину. Чоловіка госпіталізували. Медики райлікарні Монастирисьок констатували у нього струс головного мозку, рвано-забійну рану лобної та потиличної ділянки голови.

Звернувся із заявою про напад до поліції і власник крамниці.

Яка з версій відповідає дійсності, встановить слідство. За попередніми даними, у власника магазину є усі документи на роботу торгового закладу, а також ліцензії, видані податковою, для торгівлі алкоголем.

Триває слідство.