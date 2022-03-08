На блокпостах Тернопільщини ретельно перевіряють усіх, хто в’їжджає до регіону.

Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, у разі потреби поліціянти супроводжують прибулих.

Через область пропускають транзитний транспорт. Втім, на блокпостах проводять перевірки всіх людей.

«Позиція поліції, яка була проголосована на штабі тероборони і прийнято рішення — транзитний транспорт ми пропускаємо. Ми зупиняємо людей вночі. Їх досить небагато. У більшості всі стараються лягти спати у позакомендантський час. Але транспортні засоби все ж таки є. Ми зупиняємо, пояснюємо, що вони заїжджають на територію області. Вони повинні приїхати по об’їзні навколо Тернополя через пости туди, куди вони хочуть їхати. Ті, хто зупиняється у Тернополі або в населених пунктах Тернопільської області, на постах, якщо є така інформація, ми стараємося передавати до поліцейських підрозділів, тих, які дислокуються на території, що такі-то автомобілі заїжджають до такого-то готелю. Таких автомобілів досить небагато, у випадку, якщо поліцейський патруль зупиняє автомобіль, ми перевіряємо, що це за люди. Якщо це сім’я, діти, вони їдуть до конкретного готелю, де люди їх зустрічають, ми стараємося по можливості навіть супроводжувати», – зазначив Олександр Богомол.

Додамо, на Тернопільщині діє комендантська година з 22.00 до 6.00. Громадянам заборонено перебувати на вулицях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.