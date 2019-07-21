На території краю усі 1183 виборчі дільниці розпочали свою роботу.

Разом з тим, як повідомляють у поліції, дві дільниці відкрилися із незначним запізненням: у Тернополі та Гусятинському районі. Дана інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Проводиться перевірка.

Правоохоронці посилено забезпечують охорону публічного порядку та безпеку громадян під час волевиявлення. Загалом до несення служби задіяно 2643 особи, серед яких не лише поліцейські, а й військовослужбовці Нацгвардії, співробітники управління надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, у «день тиші» правоохоронці зареєстрували вісім повідомлень про порушення, за двома фактами склали адмінпротоколи за статтею.212-10 КУпАП (порушення обмежень щодо введення передвиборчої агітації).

Працівники поліції звертаються до мешканців краю дотримуватися закону та порядку в день виборів.