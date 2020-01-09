Триває розслідування причин вибуху у клубі села Угринів Підгаєцького району.

Як повідомляють у поліції, аби встановити ступінь тяжкості тілесних ушкоджень потерпілих, а також причини, що спровокували нещастя, слідчі ГУНП в Тернопільській області призначили експертизи – вісім судово-медичних та вибухо-технологічну.

Окрім цього, слідчі звернулися з листом в управління держпраці у Тернопільській області для проведення перевірки та ініціювали створення спецкомісії в Підгаєцькій райдержадміністрації щодо причин надзвичайної ситуації.

Правоохоронці проводять подворовий обхід, опитують людей та очевидців нещасного випадку. Спілкувалися слідчі і з робітниками, які у 2016-2017 роках проводили ремонт в будинку культури села Угринів.

Нагадаємо, що 3 січня в клубі села Угринів Підгаєцького району трапився вибух в результаті якого постраждало восьмеро дітей віком від 12 до 17 років. Неповнолітні в цей час проводили репетицію різдвяного вертепу. Травмованих госпіталізували до лікарні.

Станом на восьме січня діти продовжують перебувати на стаціонарному лікуванні в медзакладі. Одного з трьох потерпілих перевели з реанімації в хірургічне відділення. За інформацією лікарів, діти отримали опіки полум’ям газу в результаті яких пошкоджено від 9 до 47 відсотків поверхні тіла.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 272 частина 2 ККУ – Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.