Особу жінки, яка потрапила під потяг, встановили. Це – жителька села Біла, 1948 року народження.

Як розповіли у поліції, пенсіонерка мешкає в одному будинку з онукою та її чоловіком. Проте в помешканні два входи, тому, коли вона пішла з дому, рідні не знають.

Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце аварії, встановила й потяг, який ймовірно переїхав жінку. Це – вантажний поїзд, що проїжджав через дану ділянку близько 9:15. На колесах його вагонів виявили сліди бурого кольору.

У ході слідства оперативники спілкувалися з машиністом. Останній каже, що коли проїжджав повз ту ділянку дороги, на колії нікого не бачив.

Нагадаємо, що повідомлення про тіло жінки на колії повідомив машиніст електропоїзда у понеділок, 8 липня. Невідому він виявив близько 9:15 в межах станції “Тернопіль” у селі Біла.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 276 ККУ – Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту.