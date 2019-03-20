Нагадаємо, учора ввечері один з вагонів дизельного потяга, який курсував за маршрутом «Тернопіль – Заліщики» зійшов з рейок. Аварія трапилася на перегоні «Прошова-Микулинці». Наразі триває розслідування остаточних причин аварії дизельного потяга.

Як повідомив речник ГУ Нацполіції в області Сергій Крета, аварія за участю дизельного потяга № 6277трапилася вчора близько 20:30. Потяг мав три вагон, з рейок зійшов середній.

«Передня пара коліс середнього вагону зійшла з рейок. На час аварії у потязі перебувало до п’ятдесяти пасажирів. Внаслідок аварії травмованих і загиблих не виявлено. Усіх пасажирів пересадили до пешого вагону, далі потяг продовжив свій рух у напрямку Заліщик. На місці аварії потяг простояв до 30 хвилин».

Експерти виявили на рейках подряпину бетонних шпал довжиною 160 метрів. По факту аварії продовжується перевірка поліції та «Укрзалізниці».

Софія Романська