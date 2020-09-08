Більше двохсот навчальних закладів у районах Тернопільської області, які увійшли до «червоної» зони, із сьомого вересня перейшли на дистанційну форму навчання. Продовжили навчання у звичному режимі тільки у навчальних закладах Тернополя, який також потрапив до «червоного» рівня небезпеки поширення коронавірусу.

Під час прес-конференції восьмого вересня в обласній державній адміністрації начальник ГНПУ у Тернопільській області Олександр Богомол та начальник обласного управління освіти і науки Ольга Хома наголосили, що відповідальність за порушення карантинних вимог несуть керівники навчальних закладів.

– Відповідно до Постанови Кабміну здобувачі освіти, а ними є саме учні, мають навчатися дистанційно, – зазначила Ольга Хома. – Якщо навчальний заклад функціонує, і діти приходять до навчального закладу, то безпосередню відповідальність за навчання і навчально-виховний процес, який проходить у даному приміщенні, несе керівник навчального закладу. У законі «Про освіту» чітко записано, які заклади відносяться до закладів освіти: це заклади загальної середньої освіти, дошкільні заклади та позашкільні заклади. Якщо ці три типи закладів перебувають у «червоній» зоні, то вони переходять на дистанційну форму роботи. Мені дуже шкода керівників навчальних закладів, які на сьогоднішній час опинилися у даній ситуації. Так, батьки приводять дітей до школи, бо вони не мають куди їх діти. Я прекрасно розумію керівників, які в Тернополі виконують рішення міського оперативного штабу, відповідно до якого вони мають забезпечити роботу даних навчальних закладів. Тому прохання до керівників: ми маємо рішення державної комісії і першочергово кожен з нас мав би приймати до уваги і керуватися у роботі рішенням державної комісії, яка надала рекомендації, як мають працювати заклади освіти в умовах карантину у тій чи іншій зоні.

Начальник обласної поліції Олександр Богомол наголосив, що робота шкіл і садочків у «червоній зоні» є порушенням, і тому зараз на керівників закладів складають адміністративні протоколи. Якщо у закладах, які працювали під час запровадження червоного рівня небезпеки відбудеться масове зараження людей коронавірусом, то керівникам таких закладів загрожує кримінальна відповідальність.

– Ми будемо документувати факти роботи шкіл і садочків, тому що поліція вважає, що зараз це є порушенням законодавства, – сказав Олександр Богомол. — Сьомого і восьмого вересня ми фіксували порушення адміністративного законодавства. Якщо 10 вересня вони будуть працювати, то поліція не буде ставити заслони на дверях і не пускатиме дітей, не буде закривати дошками школи, але будемо фіксувати і документувати ці факти, і складати відповідні протоколи. Суд буде розбиратися праві ми чи ні. Ми консультувалися у юридичному відділі у центральному апараті Національної поліції, і вважаємо, що ми праві. Якщо хтось хоче ризикнути і взяти на себе відповідальність за цих дітей, за порушення карантинних норм і переконаний, що вони не захворіють, хай спробує. Ми, як батьки в першу чергу, повинні розуміти небезпеку, так і посадові особи, які за це відповідають – керівники юридичних осіб – шкіл, садочків, ресторанів, торгівельних центрів. Кримінальні провадження будуть порушуватися у випадку, якщо ми побачимо наслідки, які передбачені статтею 325 ККУ, а це масове захворювання людей. В «червоній» зоні здобувачам заборонено відвідувати заклади освіти. Вчорашня ситуація показала директорам шкіл, що наші здобувачі не розуміють, їхні батьки також не зрозуміли. Восьмого вересня я закликав усіх поліцейських, щоб своїх дітей не вели у садочки і школи, дав можливість комусь взяти відпустку, комусь на законних підставах лікарняний. Звертаюсь і до всіх тернополян залишати дітей вдома поки ми у «червоній» зоні для того, щоб ми не наражали на небезпеку їх, і не підставляли директорів садочків і шкіл тому, що вони будуть в першу чергу нести відповідальність, якщо діти захворіють. Кожен має нести відповідальність за свої дії і ту зону відповідальності, яка йому доручена.

Рішення про послаблення рівня небезпеки Державна комісія ТЕБ та НС переглядає не раніше, ніж через 14 днів. Тобто, у Тернополі «червона» зона діятиме до 21 вересня.

Ольга Трач

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