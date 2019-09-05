Упродовж місяця на Тернопільщині вдруге стався вибух.

Перший випадок трапився 3 серпня на вулиці Замковій. Тоді чоловік підняв з автомобіля подарункову коробку з вибуховим предметом. Сьогодні предмет вибухнув на подвір’ї ректора ТНЕУ. Відтак поліція припускає про можливі серійні замахи на Тернопільщині.

Не торкатися підозрілих предметів попросив сьогодні на брифінгу жителів області начальник ГУ Нацполіції Олександр Богомол. Він висунув версії щодо можливих серійних замахів у нашому регіоні.

«На подвір’ї ректора ТНЕУ вибуховий предмет було встановлено близько другої години ночі. Зараз загрози життю потерпілих немає, але вони отримали тяжкі травми. Ми застосовуємо заходи охорони, залучені працівники спецпідрозділу. Цей злочин важкий, і ми бачимо ймовірну серійність таких злочинів. 3 серпня чергова частина поліції отримала повідомлення від лікаря травмпункту про те, що до них звернувся потерпілий з рваною раною кисті. Людина отримала схожі тілесні ушкодження, взявши в руки з капоту машини невідомий предмет. У цьому випадку коробка мала вигляд подарунка. Саморобний вибуховий предмет спрацював за рахунок підняття, детонації. Але тоді предмет був без уражаючих елементів. Чоловік отримав травми внаслідок вибухових хвиль. За тим фактом також порушено кримінальне провадження. Проводиться розслідування. Тож ми хочемо донести інформацію до населення щодо можливу небезпеку виявлення вибухонебезпечних предметів, про заходи безпеки при виявленні таких предметів. Адже протягом місяця ми маємо два випадки виявлення вибухонебезпечних предметів. Тож звертаюся до жителів області: при виявлені сторонніх предметів ні в якому разі не піднімайте їх, а викликайте поліцію. Ми будемо реагувати на будь-які випадки, щоб попередити можливі травмування людей», – наголосив Олександр Богомол.

Додамо, вибух на подвір’ї ректора поліцейські кваліфікують, як замах на вбивство, що передбачає п’ятнадцять років тюрми або довічне ув’язнення.

Софія Романська