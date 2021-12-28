У полі на Тернопільщині знайшли замерзлого чоловіка

Внаслідок переохолодження на Тернопільщині загинула людина.

Як повідомили в управлінні ДСНС, тіло чоловіка виявили 26 грудня у полі між селами Футори і Калинівка Зборівської територіальної громади. Загиблим виявився мешканець Зборова, чоловік 1987 року народження.

Тіло загиблого доправили в обласне бюро судово-медичної експертизи. Експерти встановили, що причиною смерті чоловіка є загальне переохолодження організму.

Загалом з початку 2021 року внаслідок переохолодження на Тернопільщині постраждало 48 людей, з них 40 отримали травми та 8 загинули.