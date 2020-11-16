Більше п’яти годин тривали пошуки жителя Підволочиського району, 1961 року народження. Про зникнення чоловіка 15 листопада о 20:43 у місцевий відділ поліції повідомила дружина.

Жінка розповіла, що чоловік о сьомій ранку пішов на полювання. Біля опівдня перетелефонував їй і розповів про здобич, а також сказав, що збирається уже додому.

Проте стемніло, а мисливця не було. Спочатку родичі разом з сусідами шукали чоловіка самостійно, але марно. Тому ввечері звернулися за допомогою до правоохоронців.

Пошуки зниклого жителя району тривали більше п’яти годин. Знайшли бездиханне тіло чоловіка біля третьої ночі посеред поля в ріллі. Біля нього була рушниця, здобич та особисті речі.

При попередньому огляді експерт на тілі слідів насильницької смерті не виявив. Причина нещастя буде відома після розтину.

Правоохоронці кваліфікували даний факт згідно статті 115 ККУ з поміткою “природна смерть”.