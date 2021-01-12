На Тернопільщині рідні оголосили в розшук родича, який поїхав у Польщу на заробітки і пропав безвісти.

Іван Сорока – уродженець с. Стриганці Тернопільської області. Зв’язок з чоловіком обірвався 25 грудня 2020 року. Попередньо, на той момент він перебував на автовокзалі у Любліні – без грошей та документів, повідомляє Файне місто.

“Останній дзвінок, набраний з чужого номера, пролунав від нього до племінниці 25 грудня 2020 року. На той момент він повідомив, що знаходиться на автовокзалі і не знає, що в подальшому йому робити, так як залишився без жодних документів, телефону та грошей. В Українському консульстві в Любліні заява від нього не поступала”, – повідомляють рідні.

Рідні та друзі просять відгукнутися усіх, хто бодай щось знає про перебування безвісти зниклого Сороку Івана Васильвича. Інформацію можна повідомити за номерами телефону: + 380971013342 Марія, +48518218556 або в поліцію Любліна.