У Польщі затримали групу осіб, котрі за гроші робили запрошення українцям

01/03/2019 Розмір тексту:

У Польщі затримали чотирьох осіб, зокрема чиновника філії Люблінського воєводського управління у Замості, підозрюваних в участі у злочинній групі, яка через підставних осіб за грошову винагороду реєструвала громадянам України запрошення, необхідні для отримання польської візи.

Про це пише “Польське радіо”.

За даними слідства, злочинна група протягом 2015-18 років організувала незаконну міграцію приблизно 300 осіб і одержала загалом за це понад 130 тис. євро.

Речник коменданта Надбужанського відділу Прикордонної служби Даріуш Сеніцький заявив у четвер, що на території Люблінського воєводства – у Томашові, Транаватці і Замості – затримали трьох громадян Польщі та одного громадянина України.

Трьом особам прокурор висунув обвинувачення у керуванні, а одній – в участі в організованій злочинній групі. Усіх затриманих за клопотанням прокуратури арештували на три місяці.

Сеніцький зазначив, що за даними слідства, іноземці безпосередньо після отримання польської візи їхали до інших країн ЄС – до Чехії, Словаччини, Литви, Латвії та Франції.

У розслідуванні, що дотепер велося у цій справі, обвинувачення в організації незаконної міграції та участі у злочинній групі вже висунули 13 особам, 5 з них також звинуватили у керуванні організованою злочинною групою. Підозрювані – це поляки, українці та німці.