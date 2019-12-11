Тіла двох українців із численними колото-різаними ранами знайшли 8 грудня в одному з будинків у польському селі Доброславов Люблінського воєводства.
Будинок, де сталася трагедія, розташований на території одного з місцевих розсадників рослин, де працювали українці.
Про це повідомляє “Новинарня” із посиланням на польський портал lublin112.
Як пише “Терміново”, загиблі з Тернопільщини. Зокрема, один з них із села Загір’я Зборівського району, а інший – з Чорного Лісу того ж району.
Збір коштів на перевезення 35-річного сироти Володимира із Загір’я оголосила у соцмережі “Фейсбук” його землячка Галина Агеєва:
“Дорогі мої друзі, однокласники, одногрупники, знайомі. Багато із вас чули чи читали, що 8 грудня в Польщі знайшли вбитими двоє українців. Один із них – мій однокласник Боднар Володимир. Знаю, щоб доставити тіло додому, потріна дуже велика сума. Загиблий Володя був сиротою, не мав власної сім’ї, є лише сестра, для якої ця сума теж не підйомна. Тому наберусь сміливості попросити вас усіх про допомогу. Якщо у вас буде бажання і можливість допомогти, буду дуже вдячна, бо в такій ситуації кожна гривня дорога. Дякую за розуміння. Номер картки для допомоги 5168 7554 3597 0716 (Агеєва Галина)”.
Як розповіла пані Галина журналістці “Терміново“, у селі Загір’я ще одна біда.
– Вчора я була шокована сумними новинами. Спершу почула, що мого однокласника зарізали ще з одним чоловіком з сусіднього села. А через годину я дізнаюся, що мою сусідку, 19-річну дівчину, теж в неділю 8 грудня, збила машина в Польщі. 9 грудня вона померла. У нашому селі їм усім збирають гроші, – розповідає жінка.
Вона також додає, що загибла дівчина і інший вбитий чоловік мають родичів, які можуть зайнятися організацією перевезення тіл і зібрати на це кошти. А її однокласник Володимир був сиротою, тому вирішила організувати збір коштів у соцмережі.
Що стало причиною вбивства заробітчан з Тернопільщини, наразі з’ясовують поліцейські. Відомо, що затримали підозрюваного, ним виявився українець.
Нагадаємо, близько місяця тому у Польщі загинули двоє заробітчан, які також зі Зборівського району. Тіла двох чоловіків, віком 28 та 46 років, знайшли у великому ангарі для зберігання фруктів та овочів, наповненому азотом, без доступу кисню.