Тіла двох українців із численними колото-різаними ранами знайшли 8 грудня в одному з будинків у польському селі Доброславов Люблінського воєводства.

Будинок, де сталася трагедія, розташований на території одного з місцевих розсадників рослин, де працювали українці.

Про це повідомляє “Новинарня” із посиланням на польський портал lublin112.

Як пише “Терміново”, загиблі з Тернопільщини. Зокрема, один з них із села Загір’я Зборівського району, а інший – з Чорного Лісу того ж району.

Збір коштів на перевезення 35-річного сироти Володимира із Загір’я оголосила у соцмережі “Фейсбук” його землячка Галина Агеєва:

“Дорогі мої друзі, однокласники, одногрупники, знайомі. Багато із вас чули чи читали, що 8 грудня в Польщі знайшли вбитими двоє українців. Один із них – мій однокласник Боднар Володимир. Знаю, щоб доставити тіло додому, потріна дуже велика сума. Загиблий Володя був сиротою, не мав власної сім’ї, є лише сестра, для якої ця сума теж не підйомна. Тому наберусь сміливості попросити вас усіх про допомогу. Якщо у вас буде бажання і можливість допомогти, буду дуже вдячна, бо в такій ситуації кожна гривня дорога. Дякую за розуміння. Номер картки для допомоги 5168 7554 3597 0716 (Агеєва Галина)”.

Дорогі мої друзі,однокласники,одногрупники, знайомі.Не знаю як відреагуєте на мій пост.Багато із вас чули чи читали ,що… Опубліковано Galina Aheieva Вівторок, 10 грудня 2019 р.

Як розповіла пані Галина журналістці “Терміново“, у селі Загір’я ще одна біда.

– Вчора я була шокована сумними новинами. Спершу почула, що мого однокласника зарізали ще з одним чоловіком з сусіднього села. А через годину я дізнаюся, що мою сусідку, 19-річну дівчину, теж в неділю 8 грудня, збила машина в Польщі. 9 грудня вона померла. У нашому селі їм усім збирають гроші, – розповідає жінка.

Вона також додає, що загибла дівчина і інший вбитий чоловік мають родичів, які можуть зайнятися організацією перевезення тіл і зібрати на це кошти. А її однокласник Володимир був сиротою, тому вирішила організувати збір коштів у соцмережі.

Що стало причиною вбивства заробітчан з Тернопільщини, наразі з’ясовують поліцейські. Відомо, що затримали підозрюваного, ним виявився українець.

Нагадаємо, близько місяця тому у Польщі загинули двоє заробітчан, які також зі Зборівського району. Тіла двох чоловіків, віком 28 та 46 років, знайшли у великому ангарі для зберігання фруктів та овочів, наповненому азотом, без доступу кисню.