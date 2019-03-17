У столиці Польщі Кракові під час будівельних робіт біля королівського замку Вавеля загинув 45-річний українець.
Про це повідомляє Krapka.club з посиланням на Gazeta Krakowska.
Інцидент стався внаслідок зсуву ґрунту та обвалу підпірної стінки, під час виконання робіт з її укріплення.
Медики близько години намагалися врятувати чоловіка, однак безуспішно. Причини інциденту розслідують прокуратура та поліція.
Протизсувні роботи на схилах замку проводяться з грудня 2018 року на замовлення місцевої влади.