15 березня в Польщі загинув заробітчанин із Чортківщини Ігор Манорик.

Як повідомив журналістам Чортків.City Товстеньківський сільський голова Борис Качмарський, чоловік проживав із сім’єю в селі Товстеньке. Часто їздив до Польщі на заробітки, працював на будівництві. І ось трагедія – на Ігоря впала бетонна плита (саме така інформація шириться поміж односельців). У загиблого залишились дружина і донька.

У той же час Новини Польщі повідомляють: в Кракові загинув 45-річний український заробітчанин; його засипало землею під час будівельних робіт біля королівського замку Вавель.