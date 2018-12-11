У Польщі загинула українка
11/12/2018 0
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Біля міста Вишогруд Мазовецького воєводства на сході Польщі сталася ДТП за участю легкового автомобіля.
У результаті наїзду автомобіля Seat Ibiza загинули двоє людей. Серед них опинилася громадянка України, повідомляють Надзвичайні новини. Особа другого загиблого поки не встановлена, але відомо, що це чоловік.
Наїзд скоїв 23-річний чоловік. За даними поліції, у момент скоєння ДТП він був тверезий. Його заарештували.
Причини аварії з’ясовуються, триває слідство.
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