У Польщі загорівся автобус з українцями, які їхали до Тернополя. ВІДЕО

Початковою причиною пожежі стало блокування та нагрівання гальмівної системи.

У польському місті Томашув загорівся автобус з українцями, які прямували до Тернополя. В автобусі перебував 31 українець – 2 водії та 29 пасажирів.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на RMF24.

Пожежа виникла 6 жовтня о 23:35. За інформацією видання, під час руху по вулиці Замойській автобус загорівся і одразу спалахнув.

За даними поліції, водій вчасно зупинився і незадовго до того, як вогонь охопив транспортний засіб, пасажири покинули автобус. На місце події були викликані співробітники поліції та пожежники, які загасили охоплений вогнем автобус.

Як повідомляє польська поліція, громадяни України подорожували зі Слупська до Тернополя. На щастя, ніхто не потребував медичної допомоги.

Початковою причиною пожежі стало блокування та нагрівання гальмівної системи.