В Польщі, у Познані, на 92 році життя, помер уродженець Чабарівки, що на Гусятинщині, вчений, професор, доктор помологічних наук Тадеуш Голубович.

Про це у Фейсбуці повідомив Віталій Остафійчук.

Церемонія поховання відбудеться у у п’ятницю, 15 січня о 9.30 в каплиці на кладовищі Юніково в Познані.

Тадеуш Голубович народився 4 квітня 1929 року в селі Чабарівка. Батьки Ян та Юлія (дівоче прізвище Подгуречна), за фахом були фермерами.

У 1945 році, в рамках репатріації, батьки приїхали до Польщі та оселились у селі Скарб’єво поблизу Короново. У Бидгощі в 1947 році Тадеш закінчив Чоловічу загальну середню школу ім. Миколи Коперника. У червні 1949 року, закінчивши середню сільськогосподарську школу, також у Бидгощі, він здобув атестат про закінчення середньої школи та звання техніка – фермера

1 жовтня 1949 року розпочав навчання на факультеті сільського та лісового господарства Познанського університету. Після Сільськогосподарського університету він перейшов до садівничого коледжу, який закінчив у лютому 1953 року за спеціальністю інженер з садівництва. З 1 березня 1953 року працює старшим асистентом кафедри помології в Аграрному університеті в Познані. Закінчив магістратуру в лютому 1955 р., Отримавши звання інженера, магістра сільського господарства. Докторська дисертація на тему “Динаміка органічного азоту в суцвіттях та вегетативних бруньках яблунь щорічне та по черзі плодоношення” виконана під керівництвом проф. доктора наук Єжи Вершилловського дала здобуття у березні 1965 р. вченого ступеня доктора сільськогосподарських наук.

Основним напрямком наукової діяльності проф. Тадеуша Голубовича, були питання морозостійкості плодових рослин. Він створив спеціалізовану лабораторію для випробувань на морозостійкість у відділі помології в Познані. Під його керівництвом був розроблений оригінальний метод визначення морозостійкості однорічних пагонів та чагарників плодових дерев (1977) та експериментальний метод випробування для визначення морозостійкості коріння плодових дерев та чагарників (1997). На сьогодні ці методи застосовуються в лабораторіях, що займаються морозостійкістю у Польщі та за кордоном. На міжнародному форумі в 1976-1990 рр. Він був головою робочої групи “Морозостійкість” Міжнародного товариства садівництва, а в 1974 р. – організатором 1-го міжнародного симпозіуму з морозостійкості деревних рослин у Познані. Другий симпозіум такого роду був організований Міжнародним товариством садівничих наук у 1984 році в Пійкіо, Фінляндія. Водночас у Польщі за його ініціативою в Комітеті садівничих наук Польської академії наук у Варшаві у 1984 р. Була створена загальнодержавна програма

Команда “Морозостійкість”, яка під його головуванням регулярно збирається кожні 2 роки для обговорення питань морозостійкості рослин.

Друга основна сфера діяльності вченого Доктора Тадеуш Голубовича це те, що він досліджував питання розширення садових майданчиків для міста Познань та створення інтенсивного плодівництва у своєму вуєвудстві. Він був конструктором перших садів у державних фермах поблизу Познані , а заснувавши в 1973 році перший суперінтенсивний сад у Польщі, відомий у країні та світі як польовий сад, він заклав основи реконструкції та модернізації плодових насаджень та їх інтенсифікації після суворої зими 1986/87. З початку дев’яностих Тадеуш Голубович розширив свої наукові інтереси, включивши питання охорони навколишнього середовища. У районі Глогувського мідноплавильного комбінату він все ще проводить експерименти щодо впливу викидів Глогувського мідного плавильника на ріст дерев та забруднення плодів важкими металами.

Публікаційні досягнення професора включають 346 статей, у тому числі 109 оригінальних наукових публікацій, заснованих на результатах власного досвіду (у тому числі 40, опублікованих мовами конгресу), 101 науковий звіт, представлений на національних та міжнародних конференціях, 122 наукові, оглядові та науково-популярні публікації, що публікуються у фахових журналах. Крім того, він є автором або співавтором 14 монографій та академічних підручників, таких як: Фізіологія плодових рослин (2-е видання, 1974, 1984), Обробіток ґрунту та підживлення садових рослин (2-е видання 1990, 1997), Садівництво (1995), Вирощування вишні та вишні (1995) та автор “Sadownictwo” для студентів сільськогосподарського факультету (2-е видання 1993 та 1999). Він є керівником 7 докторських дисертацій, серед яких двоє іноземців з Єгипту та України.

Проф. доктор Тадеуш Голубович – людина, котра залишила значний надзвичайний слід у історії університету, факультету та кафедри. За його ініціативою на факультеті садівництва у 1976 році на вулиці Ботанічна, 1 було створено філію Головної бібліотеки. Завдяки програмі професора Темпус, у 1995-98 роках на факультеті садівництва були зроблені спроби модернізації та адаптації до вимог Європейського Союзу

В Познанському університеті Томаш Голубович був директором Інституту садівничого виробництва, протягом 3-х термінів (1972-1981 рр.) Був деканом факультету, протягом 20 років (1978-1997 рр.) Був завідувачем кафедри Вирощування фруктів. У 1984-1987 роках він був головою Ради з питань РЖД, у 1990-1995 роках – членом за виборами та V-головою Комітету садівничих наук Польської академії наук. У 1981–1987 роках він був головою наукової ради Інституту помології та квітникарства м. Скерневіце, до цього часу був його повноправним членом. Він був у групі ініціаторів та співзасновників Польського товариства садівничих наук та в 1990-1995 роках його V-президентом. У 1993–1996 роках він був головою Комісії з реєстрації сортів фруктових дерев і чагарників і до цих пір є її повноправним членом.

За свою коротку, описану тут діяльність, він отримав ряд нагород:

Золотий хрест за заслуги (1973),

Лицарський хрест ордена Polonia Restituta (1977)

та Медаль Національної комісії з освіти (1997).

Значки: за заслуги у розвитку Познанського вуєвудства (1972), заслужений працівник сільського господарства, почесний житель міста Познані (1979), срібло SITO (1976), золото (1981).

Нагороди міністра вищої освіти: індивідуальний 3-й ступінь за абілітаційну дисертацію (1977), індивідуальний 3-й ступінь за дидактичні та освітні досягнення та підготовку молодих наукових кадрів (1978), команда 2-го ступеня за досягнення в галузі наукових досліджень за цикл робіт з морозостійкості плодових рослин (1982) . Нагороди Міністра сільського господарства: команда 2-го ступеня за розробку та впровадження систем посадки, формування крони та зрізання яблунь в інтенсивних садах (1984), команда 3-го ступеня за організаційні роботи, пов’язані з популяризацією та розповсюдженням нового польського сорту Delikates (1985).

Вісім разів спеціальні відзнаки Міністра науки, вищої освіти та технологій за роботу в програмних комітетах на посаді голови навчально-виховної групи. Нагороди ректора АР: вісім разів за активну участь у наукових, дидактичних та навчальних роботах, 13 разів за видатні наукові праці, опубліковані в 1976-1994 роках.