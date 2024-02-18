У Польщі по-звірячому вбили жінку з Тернопільщини: без мами залишилися троє дітей

В Польщі жорстоко вбили 38-річну жінку з Тернопільської області, тіло виявили на порозі будинку, де проживала жертва.

Трагедія трапилася у місті Томашів-Мазовецький, Люблінського воєводства. Місце поліція повідомила, що вбивця наніс понад 20 ударів гострим предметом, повідомляє видання Ternopillive.com.

Правоохоронцям Томашова вдалося затримали 48-річного чоловіка, якого підозрюваного у вбивстві. На підставі зібраних доказів прокурор висунув чоловікові обвинувачення у вбивстві з особливою жорстокістю.

– Чоловік завдав жінці понад двадцять ударів гострим знаряддям, – розповідає Aleksandra Cieślak з офісу пресофіцера Томашівської поліції. – Його затримали через три години після вбивства.

Поліція встановила особу зловмисника за допомогою записів з міських камер спостереження. Ним виявився чоловік не з кола мешканців багатоквартирного будинку, де проживала жертва (у будинку проживає група українців). Його громадянство та мотиви жорстоких дій поліція не уточнює.

Зловмисник перебуває під вартою поліції. Окружний прокурор Томашова подав до суду клопотання про застосування до чоловіка тимчасового арешту.

Сам злочин стався у четвер, 15 лютого 2024 року. О 5:35 до чергової частини поліції надійшла інформація про виявлення тіла жінки на сходовій клітці одного з багатоквартирних будинків у центрі міста. Правоохоронців негайно направили за вказаною адресою. Тіло 38-річної українки на сходах при вході в багатоквартирний будинок.

За інформацією читачів, жінка проживала у селі Гриньківці Великодедеркальської громади. До Польщі поїхала на заробітки. У неї залишилося троє дітей, двоє з них шкільного віку.

Племінниця жертви Катерина Зелінська організувала збір коштів у соціальних мережах, щоб повернути тіло тітки додому.