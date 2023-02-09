У Польщі під час бійки загинули двоє українців, дві жінки отримали поранення

У польському місті Бидгощ, що на півночі країні, стався побутовий конфлікт за участі українців. Внаслідок бійки загинули двоє чоловіків 22-х та 25-ти років, а дві жінки — 22-х й 71 року — отримали поранення.

Про це повідомляє Trueua.info з посиланням на PAP.

Місцева поліція ввечері 7 лютого отримала виклик через побутову сварку в одній із квартир у центрі міста. На місці події правоохоронці виявили 25-річну жінку на сходовій клітці — вона була в непритомному стані й мала численні тілесні ушкодження. У помешканні перебували двоє мертвих чоловіків, а також поранена 71-річна жінка. Крім цього, у квартирі виявили двох дівчаток — трьох та п’яти років, вони не зазнали тілесних ушкоджень.

Дві жінки нині перебувають у лікарні, стан 25-річної матері дітей оцінюється як дуже тяжкий. З дівчатками нині працюють психологи.

За попередніми даними поліції та прокуратури, у квартирі сталася бійка через ревнощі. Колишній чоловік молодої жінки, 25-річний українець, увійшов до квартири, де перебували його колишня дружина з дітьми, її 22-річний співмешканець, а також 71-річна бабуся жінки. Між чоловіками сталася сварка, а потім — бійка, внаслідок якої вони обидва загинули, а жінки дістали поранення. Усі учасники конфлікту — українці.

Поліція Польщі вказала, що колишній чоловік молодої жінки проживав у сусідній країні ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, а жінки з дітьми — приїхали сюди після 24 лютого.