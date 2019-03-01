У Польщі перекинувся автобус з українцями. Є жертви. ФОТО

01/03/2019 Розмір тексту:

Автобус, який прямував із Києва до польського Свіноуйсце, у ніч на п’ятницю потрапив в аварію в селі Тур Лодзинського воєводства Польщі.

Як повідомляє Українська правда з посиланням на tvn24, поламане колесо зустрічної вантажівки влучило у лобове скло автобуса – і водій загинув на місці.

Автобус, який перевозив 15 осіб, з’їхав у кювет. Двоє пасажирів – чоловік і жінка – отримали поранення.

За попередніми даними, це українці, повідомив інспектор Кшиштоф Котковський.

За інформацією поліції, водій вантажівки був тверезий.

Точні причини трагічного інциденту з’ясовують.

Заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич підтвердив, що 1 березня в місцевості Тур у Польщі трапилася ДТП за участю автобуса, в якому перебували 15 громадян України.

Водій автобуса – громадянин України – загинув.

Ще двох громадян України госпіталізували в лікарні в місцевості Поддембіце. Зараз у лікарні залишається один громадянин із легкими ушкодженнями. Його можуть виписати в п’ятницю.

У зв’язку з ДТП до Польщі виїхав додатковий автобус перевізника.

Консул України підтримує контакт із поліцією, клінікою та громадянами України.