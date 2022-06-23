У податковій розповіли, скільки на Тернопільщині мільйонерів і стільки грошей вони сплатили на військо. ВІДЕО

Податкова підрахувала скільки на Тернопільщині гривневих мільйонерів. Серед них є жителі і міста, і області.

“Мільйонери задекларували понад 389 млн грн. На сьогодні ми маємо 30 мільйонерів і сума податку склала майже 18 млн. грн. і 2,6 млн військового збору”, — повідомив телеканалу Т1 начальник відділу управління податкового адміністрування фізичних осіб ГУ ДПС у Тернопільській області Василь Карпа.

Загалом у податкову подали 4 984 декларації. Це майже на 6000 декларацій менше, ніж було у мирному 2021 році. Василь Карпа каже, у цьому списку є і молоді декларанти.

Гроші, які задекларували мільйонери нашої області, отримані кількома шляхами. 150 мільйонів гривень це іноземні доходи, дивіденди — 148 мільйонів гривень, а 13, 4 мільйони гривень вони отримали шляхом інвестиційного прибутку.

Подробиці — у сюжеті Т1 Новин.