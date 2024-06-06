У Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику розпочала роботу комісія Міністерства культури та інформаційної політики з перевірки стану збереження державного майна.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу МКІП.

Як зазначається, т. в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв доручив комісії з 3 по 29 червня перевірити стан збереження нерухомого майна заповідника, яке у грудні 2003 року передали в безоплатне користування УПЦ МП. Йдеться про комплекс споруд Почаївської лаври.

«Такі перевірки та огляди мають відбуватися періодично й системно. Це фактично спостереження за тим, в якому стані знаходяться наші національні пам’ятки. Сьогодні йдеться про одну з національних святинь. Наразі нас цікавить стан збереження будівель, а також те, наскільки відбувається дотримання техніки пожежної безпеки. Крім того, нас цікавить ще й збереженість ікон, іконостасів, інших речей як невід’ємної частини пам’яток комплексу. Всі ці речі описані, і все це підлягає перевірці. Сьогодні робота тільки розпочалася. Це перший оглядовий виїзд», – пояснила очільниця комісії, начальниця відділу координації діяльності закладів культури департаменту культурної спадщини МКІП Ольга Рутковська.

За результатами перевірки комісія складе відповідні акти.

У міністерстві нагадали, що 24 травня МКІП видало наказ про утворення комісії з перевірки стану збереження державного майна Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, розташованого в Свято-Успенській Почаївській лаврі.