Комісія Міністерства культури та інформаційної політики під час перевірки збереження державного майна Свято-Успенської Почаївської лаври на Тернопільщині, яке перебуває у безоплатному користуванні УПЦ МП, виявила низку порушень.

Про це йдеться у звіті комісії за результатами перевірки, наданому у розпорядження Укрінформу.

“Комісією встановлено, що користувач не дотримувався вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини”, зокрема п. 1 ст. 26 щодо обов’язкового отримання дозволів на консервацію, реставрацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам’яток національного значення. Також не дотримано вимог ст. 24 Закону України “Про охорону культурної спадщини” щодо неможливості змін пам’яток. Користувачем самовільно здійснено ремонт, прибудови, зміну конструктивних елементів, опорядження зовнішнього та внутрішнього і реставрацію пам’яток без відповідних на те дозволів та науково-проєктної документації, що призвело до неналежного утримання пам’яток та до втрати автентичних елементів опорядження пам’яток, збільшення навантаження на їх конструкції”, – йдеться у звіті.

Зокрема, комісія виявила прибудову тамбура до центрального входу в Успенський собор, прибудову мансардного типу на третьому поверсі пам’ятки “Монастирські келії”, а також прибудову до Надбрамного комплексу, яку використовують як їдальню для прочан.

Крім того, члени комісії зафіксували оновлення та/або очищення стінописів та ікон, заміну панікадила в Успенському соборі, зміни у стінописах та проведення ремонтних робіт у галереях та Печерному храмі Преподобного Іова та церкві Преподобних Антонія та Феодосія й інші факти порушень.

“Перевірка комісією стану збереження творів іконопису виявила факти відсутності значної частини ікон, зафіксованих паспортами пам’яток культурної спадщини та інвентарним списком, складеним на основі паспортів на твори мистецтва при проведенні інвентаризації іконопису та творів мистецтва в 1967 році”, – зазначається у звіті.

На території Почаївської Свято-Успенської лаври виявлено крім шести об’єктів, які належать державі, інше нерухоме майно, якого немає в договорі про безоплатне користування.

Окрім цього, фахівці обласного управління ДСНС під час обстеження території Лаври виявили порушення вимог пожежної безпеки, а також констатували невиконання низки заходів для усунення порушень, виявлених під час планової перевірки у 2019 році і зафіксовані у відповідному приписі. За інформацією ГУ ДСНС у Тернопільській області, користувач починаючи з 2004 року “системно і свідомо” не виконує вимоги щодо пожежної безпеки.

Комісія МКІП рекомендувала Кременецько-Почаївському заповіднику провести до 1 грудня інвентаризацію шести об’єктів, які були передані у безоплатне користування Свято-Успенській Почаївській лаврі, та порушити питання про припинення дії договору у судовому порядку за фактом невиконання основних вимог щодо збереження пам’яток національного значення – об’єктів державної власності та їх територій.