У Почаївській Лаврі московського патріархату затіяли чергове масштабне будівництво.

Для цього до Лаври нещодавно вже навезли цілі «гори» піску та залізобетонні плити. І хоча церковний бізнес Почаївської Лаври та багаті впливові фундатори УПЦ МП теоретично взмозі профінансувати будівельні роботи, та законність походження будматеріалів викликає певні сумніви.

Цікаво, що раніше Тернопільська обласна рада вже декілька разів відмовляла монастирю УПЦ МП з Почаєва у погодженні гірничого відводу на розробку Почаївського родовища для видобутку піску. Причиною цього тоді стали підозри депутатів, що на зазначеному кар’єрі монахами вже проводиться незаконний видобуток піску. Адже до цього, за президентства Януковича, московські ченці звели на території Лаври новий величезний собор, на який витратили не одну тисячу тон піску.

Як свідчать фото з кар’єру, на який претендувала Почаївська Лавра, підозри депутатів виявились небезпідставними – пісок з родовища вже безслідно зник. Чи реагували якось на це правоохоронні органи наразі невідомо.